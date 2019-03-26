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Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas

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Mesón Albergue O Puntido

Dispoñible sen conexión
6183
0
Albergue el puntido

Rúa A Igrexa, 6
Hontanas (Burgos)

947 37 85 97, 636 781 387

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Toñi e Mari Carmen

Observacións: Menú 13,90 €

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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