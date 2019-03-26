Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Rúa A Igrexa, 6
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Mesón Albergue O Puntido
Dispoñible sen conexión
61830
Rúa A Igrexa, 6
Hontanas (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Toñi e Mari Carmen
Observacións: Menú 13,90 €
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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