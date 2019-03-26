Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
Eliza kalea, 6
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El Puntido aterpetxeko mesoia
Konexiorik gabe erabilgarri
61830
Eliza kalea, 6
Hontanas (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Toñi eta Mari Carmen
Oharrak: Menua 13,90 €
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 13
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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