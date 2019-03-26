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Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

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El Puntido aterpetxeko mesoia

Konexiorik gabe erabilgarri
6183
0
Albergue el puntido

Eliza kalea, 6
Hontanas (Burgos)

947 37 85 97, 636 781 387

contacto@puntν.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Toñi eta Mari Carmen

Oharrak: Menua 13,90 €

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa Etapa 13

Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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