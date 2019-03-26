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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Mesón Albergue El Puntido

Disponible sin conexión
6223
154
Albergue el puntido

Calle La Iglesia, 6
Hontanas (Burgos)

947 37 85 97, 636 781 387

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Toñi y Mari Carmen

Observaciones: Menú 13,90 €

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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