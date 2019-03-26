Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Calle La Iglesia, 6
Mesón Albergue El Puntido
Disponible sin conexión
6223154
Calle La Iglesia, 6
Hontanas (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Toñi y Mari Carmen
Observaciones: Menú 13,90 €
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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