Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
Carrer L'Església, 6
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Fonda Alberg El Puntido
Disponible sense connexió
61900
Carrer L'Església, 6
Hontanas (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Toñi i Mari Carmen
Observacions: Menú 13,90 €
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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