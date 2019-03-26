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Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas

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Fonda Alberg El Puntido

Disponible sense connexió
6190
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Albergue el puntido

Carrer L'Església, 6
Hontanas (Burgos)

947 37 85 97, 636 781 387

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Toñi i Mari Carmen

Observacions: Menú 13,90 €

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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