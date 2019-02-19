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Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

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Marusía Hostel

Dispoñible sen conexión
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Marejada hostel

Paseo Marítimo Enrique Hidalgo, 196
A Illa (Concello de Colunga)

625 044 765 / 699 966 269

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: privado

Persoa encargada de atender o albergue: Azucena e Ricardo

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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