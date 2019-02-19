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Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

Marejada Hostel

Disponible sin conexión
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Marejada hostel

Paseo Marítimo Enrique Hidalgo, 196
La Isla (Concejo de Colunga)

625 044 765 / 699 966 269

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado

Persona encargada de atender el albergue: Azucena y Ricardo

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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