Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Paseo Marítimo Enrique Hidalgo, 196
Marejada Hostel
Disponible sin conexión
33
Paseo Marítimo Enrique Hidalgo, 196
La Isla (Concejo de Colunga)
Propiedad del albergue: privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado
Persona encargada de atender el albergue: Azucena y Ricardo
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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