Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
Passeig Marítim Enrique Hidalgo, 196
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Maror Hostel
Disponible sense connexió
30
Passeig Marítim Enrique Hidalgo, 196
L'Illa (Consell de Colunga)
Propietat de l'alberg: privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lliri blanc i Ricardo
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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