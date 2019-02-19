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Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

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Hostel Marejada

Konexiorik gabe erabilgarri
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Marejada hostel

Enrique Hidalgo itsasertzeko pasealekua, 196
Uhartea (Colungako Kontzejua)

625 044 765 / 699 966 269

marejadahostel@gmailel

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Azucena eta Ricardo

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa Etapa 19

San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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