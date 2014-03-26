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Camiño Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz

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Maison Diocesaine Saint Leon

Dispoñible sen conexión
80
0

Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne

05 59 58 47 47

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Diocese de Bayona

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Diocese de Bayona

Persoa encargada de atender o albergue: M. Hervé Damestoy

Observacións: Para ir ao albergue pódense coller as liñas de autobuses 4 e 14. Serven os almorzos de 7:30 a 9:00 e de luns a venres, previa reserva o día anterior, é posible comer (12:30) ou cear (19:00). O prezo do menú son 11 euros.

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Bayona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Bayona a Ustaritz

km 14,3
Tempo 03H 15’
Dificultade media
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