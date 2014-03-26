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Maison Diocesaine Saint Leon
Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne
Propiedade do albergue: Diocese de Bayona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Diocese de Bayona
Persoa encargada de atender o albergue: M. Hervé Damestoy
Observacións: Para ir ao albergue pódense coller as liñas de autobuses 4 e 14. Serven os almorzos de 7:30 a 9:00 e de luns a venres, previa reserva o día anterior, é posible comer (12:30) ou cear (19:00). O prezo do menú son 11 euros.
Camiño Baztanés
Etapa de Bayona a Ustaritz
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