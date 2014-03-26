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Camí Baztanés Etapa de Baiona a Ustaritz

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Maison Diocesaine Saint

Disponible sense connexió
92
0

Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne

05 59 58 47 47

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Diòcesi de Baiona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Diòcesi de Baiona

Persona encarregada d’atendre l'alberg: M. Hervé Damestoy

Observacions: Per anar a l'alberg es poden agafar les línies d'autobusos 4 i 14. Serveixen el desdejunis de 7:30 a 9:00 i de dilluns a divendres, prèvia reserva el dia anterior, és possible menjar (12:30) o sopar (19:00). El preu del menú són 11 euros.

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa de Baiona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Baiona a Ustaritz

km 14,3
Temps 03H 15’
Dificultat mitjana
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