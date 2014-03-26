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Maison Diocesaine Saint
Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne
Propietat de l'alberg: Diòcesi de Baiona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Diòcesi de Baiona
Persona encarregada d’atendre l'alberg: M. Hervé Damestoy
Observacions: Per anar a l'alberg es poden agafar les línies d'autobusos 4 i 14. Serveixen el desdejunis de 7:30 a 9:00 i de dilluns a divendres, prèvia reserva el dia anterior, és possible menjar (12:30) o sopar (19:00). El preu del menú són 11 euros.
Camí Baztanés
Etapa de Baiona a Ustaritz
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