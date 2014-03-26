Maison Diocesaine Saint Leon

Propiedad del albergue: Diócesis de Bayona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Diócesis de Bayona

Persona encargada de atender el albergue: M. Hervé Damestoy

Observaciones: Para ir al albergue se pueden coger las líneas de autobuses 4 y 14. Sirven el desayunos de 7:30 a 9:00 y de lunes a viernes, previa reserva el día anterior, es posible comer (12:30) o cenar (19:00). El precio del menú son 11 euros.