Maison Diocesaine Saint Leon
Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne
Propiedad del albergue: Diócesis de Bayona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Diócesis de Bayona
Persona encargada de atender el albergue: M. Hervé Damestoy
Observaciones: Para ir al albergue se pueden coger las líneas de autobuses 4 y 14. Sirven el desayunos de 7:30 a 9:00 y de lunes a viernes, previa reserva el día anterior, es posible comer (12:30) o cenar (19:00). El precio del menú son 11 euros.
Camino Baztanés
Etapa de Bayona a Ustaritz
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