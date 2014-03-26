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Camino Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz

Maison Diocesaine Saint Leon

Disponible sin conexión
137
16

Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne

05 59 58 47 47

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Diócesis de Bayona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Diócesis de Bayona

Persona encargada de atender el albergue: M. Hervé Damestoy

Observaciones: Para ir al albergue se pueden coger las líneas de autobuses 4 y 14. Sirven el desayunos de 7:30 a 9:00 y de lunes a viernes, previa reserva el día anterior, es posible comer (12:30) o cenar (19:00). El precio del menú son 11 euros.

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Bayona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Bayona a Ustaritz

km 14,3
Tiempo 03H 15’
Dificultad Media
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