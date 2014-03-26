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Maison Diocelaine Saint Leon
Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne
Aterpetxearen jabegoa: Baionako Elizbarrutia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Baionako Elizbarrutia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: M. Hervé Damestoy
Oharrak: Aterpetxera joateko 4 eta 14 autobus-lineak har daitezke. Gosariak 7:30etik 9:00etara balio du, eta astelehenetik ostiralera, aurreko egunean erreserba egin ondoren. Menuaren prezioa 11 euro da.
Baztango bidea
Baionatik Ustaritzerako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak