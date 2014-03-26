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Baztango Bidea Baionatik Ustaritzerako etapa

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Maison Diocelaine Saint Leon

Konexiorik gabe erabilgarri
81
0

Avenue Jean-Darrigrand, 10
Bayonne

5759 584747

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Baionako Elizbarrutia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Baionako Elizbarrutia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: M. Hervé Damestoy

Oharrak: Aterpetxera joateko 4 eta 14 autobus-lineak har daitezke. Gosariak 7:30etik 9:00etara balio du, eta astelehenetik ostiralera, aurreko egunean erreserba egin ondoren. Menuaren prezioa 11 euro da.

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Baionatik Ustaritzerako etapa Etapa 1

Baionatik Ustaritzerako etapa

km 14,0
Denbora 03H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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