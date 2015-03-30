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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

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Local O Centre

Dispoñible sen conexión
18
0
Local el centre

Av. de Uniuna
Castellolí (Barcelona)

938 084 000

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Castellolí

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castellolí

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: É unha sala na que se atopan a cociña e as liteiras. Esta sala polivalente ten outros usos, se se atopa ocupada recolocan ao peregrino noutro espazo municipal. Na tempada de verán, cando a piscina municipal está aberta, ofrecen gratuitamente ao peregrino o acceso á mesma previa presentación da credencial.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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