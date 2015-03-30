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Local O Centre
Av. de Uniuna
Castellolí (Barcelona)
Propiedade do albergue: Concello de Castellolí
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castellolí
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: É unha sala na que se atopan a cociña e as liteiras. Esta sala polivalente ten outros usos, se se atopa ocupada recolocan ao peregrino noutro espazo municipal. Na tempada de verán, cando a piscina municipal está aberta, ofrecen gratuitamente ao peregrino o acceso á mesma previa presentación da credencial.
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