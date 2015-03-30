Local El Centre

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castellolí

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castellolí

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Es una sala en la que se encuentran la cocina y las literas. Esta sala polivalente tiene otros usos, si se encuentra ocupada reubican al peregrino en otro espacio municipal. En la temporada de verano, cuando la piscina municipal está abierta, ofrecen gratuitamente al peregrino el acceso a la misma previa presentación de la credencial.