Local El Centre
Av. de la Unió
Castellolí (Barcelona)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castellolí
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castellolí
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: Es una sala en la que se encuentran la cocina y las literas. Esta sala polivalente tiene otros usos, si se encuentra ocupada reubican al peregrino en otro espacio municipal. En la temporada de verano, cuando la piscina municipal está abierta, ofrecen gratuitamente al peregrino el acceso a la misma previa presentación de la credencial.
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