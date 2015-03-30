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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

Local El Centre

Disponible sin conexión
53
5
Local el centre

Av. de la Unió
Castellolí (Barcelona)

938 084 000

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castellolí

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castellolí

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Es una sala en la que se encuentran la cocina y las literas. Esta sala polivalente tiene otros usos, si se encuentra ocupada reubican al peregrino en otro espacio municipal. En la temporada de verano, cuando la piscina municipal está abierta, ofrecen gratuitamente al peregrino el acceso a la misma previa presentación de la credencial.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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