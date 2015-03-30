Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

El Centre lokala

Konexiorik gabe erabilgarri
20
0
Local el centre

Av. Unió
Castelló (Bartzelona)

938084 000

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Castellóko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castellóko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Areto horretan sukaldea eta litoak daude. Erabilera anitzeko areto honek beste erabilera batzuk ditu; okupatuta badago, beste udal espazio batean dagoen erromesari berriro kokatzen zaio. Udako denboraldian, udal igerilekua irekita dagoenean, erromesaldia doan eskaintzen diote erromesari kredentziala aurkeztu ondoren.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Montserrat-Igualada etapa Etapa 1

Montserrat-Igualada etapa

km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi