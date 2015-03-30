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El Centre lokala
Av. Unió
Castelló (Bartzelona)
Aterpetxearen jabegoa: Castellóko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castellóko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Areto horretan sukaldea eta litoak daude. Erabilera anitzeko areto honek beste erabilera batzuk ditu; okupatuta badago, beste udal espazio batean dagoen erromesari berriro kokatzen zaio. Udako denboraldian, udal igerilekua irekita dagoenean, erromesaldia doan eskaintzen diote erromesari kredentziala aurkeztu ondoren.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Montserrat-Igualada etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak