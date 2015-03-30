Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Local El Centri

Disponible sense connexió
24
0
Local el centre

Av. de la
Va unir Castellolí (Barcelona)

938 084 000

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castellolí

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castellolí

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: És una sala en la qual es troben la cuina i les lliteres. Aquesta sala polivalent té altres usos, si es troba ocupada resituen al pelegrí a un altre espai municipal. En la temporada d'estiu, quan la piscina municipal està oberta, ofereixen gratuïtament al pelegrí l'accés a la mateixa prèvia presentació de la credencial.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies