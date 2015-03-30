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Local El Centri
Av. de la
Va unir Castellolí (Barcelona)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castellolí
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castellolí
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: És una sala en la qual es troben la cuina i les lliteres. Aquesta sala polivalent té altres usos, si es troba ocupada resituen al pelegrí a un altre espai municipal. En la temporada d'estiu, quan la piscina municipal està oberta, ofereixen gratuïtament al pelegrí l'accés a la mateixa prèvia presentació de la credencial.
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