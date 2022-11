Etapa de Montserrat a Igualada

L’itinerari

Tot un luxe dormir en l'alberg de pelegrins de La nostra Senyora, a 727 metres d'altitud, al costat del monestir benedictí que acull a la Moreneta i sota les moles calcàries i de silueta capritxosa que formen el Parc Natural de Montserrat. La sortida no estava convenientment senyalitzada així que detallem l'itinerari a seguir: passem al costat de l'Hostal Abat Cisneros, travessem la plaça de Santa María i baixem per les escales situades al costat de la façana de l'alberg. Després d'elles continuem a l'esquerra, passant al costat de la Botiga i la cafeteria, i avancem rectes cap a l'aparcament. Enfront de l'edifici del Mirador dels Apóstols cal prendre el camí senyalitzat com Camí dels Degotalls i Camí de Sant Jaume (Km 0,6). També existeix la possibilitat de llevar-nos els quilòmetres de carretera que van des del monestir fins a Ca Maçana seguint les indicacions del GR-172 que des del monestir avança sense perills a un nivell més alt que la carretera i recorrent pràcticament la mateixa distància)El primer contacte amb el Camí Català és un bonic passeig entre vegetació mediterrània i fins i tot atlàntica i sempre adornat per una infinitat de taulells decorats amb imatges marianes. A l'altura de la imatge de Santa María dels esglesies de Sant Pere de Terrassa (Km 1,5) cal desviar-se a la dreta per una estreta senda tancada pel matoll. Baixa ràpidament fins a la carretera BP-1103 (Km 2), situada a 660 metres d'altitud. És la carretera que ens conduirà fins a Ca Maçana. Atenció, la seguim cap a l'esquerra. Encara que vegem fletxes grogues en la direcció oposada (sobretot pintades en la barana) no cal preocupar-se perquè senyalitzen la pujada a Montserrat, lloc de peregrinació per excel·lència a Catalunya. Sempre per asfalt deixem enrere els punts quilomètrics 7 i 6 per a arribar al costat de la ermita de Santa Cecilia, de mitjan segle X i factura visiblement romànica. Fins a 1954 va residir aquí una comunitat de monges benedictines i al costat del temple es troba el refugi de Santa Cecilia, propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El conjunt correspon al municipi de Marganell, a la comarca de el Bages (Km 3,8).Prop de l'ermita hi ha un pal indicador que assenyala l'accés al GR-172, una sendera de gran recorregut que també porta a Ca Maçana. El traçat d'aquest GR avança sobre la carretera i és una alternativa molt més exigent que l'itinerari oficial del Camí Català, que continua per l'asfalt. Nosaltres seguim pel voral de la BP-1103 i admirant els cims arrodonits i l'alzinar litoral del Parc Natural. Passat el punt quilomètric 2 vam deixar a un costat la àrea de descans del Malniu (Km 7,8). Tan sols resten un parell de quilòmetres fins a el coll de Ca Maçana, on es troba l'antiga venda també coneguda com a Casa Martí. En l'encreuament de carreteres seguim a l'esquerra, en direcció Barcelona – Lleida. A la seva vora hi ha un berenador perfecte per a fer la primera parada del dia (Km 9,7).Reprenem breument el voral de la carretera i als 50 metres un pal indicador del Camí de Sant Jaume (marca 2 km a Sant Pau de la Guàrdia) ens convida a deixar l'asfalt per la dreta. Ens internem així en una fugaç senda pedregosa que supera un desnivell de 60 metres. L'esforç no és prolongat, encara que gairebé cal grimpar, i a dalt s'obté una reconfortant panoràmica de Ca Maçana i de les agulles de roca conglomerada. En l'alt abandonem els límits del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Km 10,4). Muntanya abundant en pi, ginebre i bruc ens acompanya en la baixada fins a Sant Pau de la Guàrdia, població que pertany a el municipi del Bruc (bruc en català). Passem al costat de la església de Sant Pau, del XVIII, i al costat del restaurant i hotel El Celler de la Guàrdia (Km 11,8).Abandonem Sant Pau i seguim de front en un encreuament de pistes (l'indicador blau del Camí de Sant Jaume marca 6 km a Castellolí) per a entrar a la Urbanització Montserrat Parc. La travessem i envoltem durant més d'un quilòmetre pel carrer Verge de Montserrat i torcem finalment a la dreta pel carrer Castellolí (Km 13,5). Després de la urbanització continuem entre uns pins i per camp obert fins a prendre un camí envoltat de colza. Abans d'una torreta de vigilància contra incendis el Camí de Sant Jaume es deslliga del GR-172 per la dreta. Arribem així a la N-IIa, la versió més antiga de la N-II. Descendim per ella i l'abandonem per la dreta després de la primera corba. El desviament està ben senyalitzat (indica 3,7 km a Castellolí) i en breu prenem un camí forestal que surt a la nostra dreta. Aquest tram és agradable i desgraciadament acaba morint en la carretera, que ens porta a creuar el pont sobre l'A-2 o autovia del Nord-est (Km 15,7). Per un camí de terra i després asfaltat avancem en paral·lel a la A-2 fins a Castellolí. En aquesta població ja hi ha un alberg municipal que acull als pelegrins (veure l'apartat observacions i el llistat d'albergs de l'etapa) (Km 17,6).Travessem el nucli per l'avinguda de la Va unir, on trobarem diversos bars que ofereixen menú del dia. Al final de la població, a la nostra dreta, es troba la moderna església de Sant Vicenç, hereva del temple del segle XVIII que encara sobreviu en un turó pròxim. Per asfalt, entre l'A-2 i cultius de cereal, ens aproximem a Ca n’Alzina, les Cases de l'Alsina (Km 18,9) Després d'una font, situada sota la carretera, arribem a la N-IIa, l'agafem cap a l'esquerra per a poc després prendre una altra pista asfaltada que puja per la dreta (indica 4,7 km a Igualada). Una masia restaurant i el pont sobre l'autovia, el qual creuem cap a la dreta són les següents fites. Després ens trobem amb Casa Pala i salvem de nou l'autovia aquesta vegada cap a l'esquerra. Continuem per a salvar per sota l'autovia C-37 per a arribar al costat d'una rotonda del polígon industrial Pla dels Gavarres. (Km 22,1).Entrem a Igualada al costat de l'interminable polígon industrial Pla dels Gavarres. Paciència perquè encara resten 5 quilòmetres fins a l'alberg de la capital de l'Anoia. Després d'una gasolinera l'itinerari oficial se separa de la N-IIa per l'esquerra i presa la C-244. Cap al centre i l'alberg, travessem sense pèrdua l'avinguda de Montserrat (travessant les vies del rodalia), l'avinguda de Caresmar i el carrer de la Soledat fins a desembocar en la plaça del Rei, molt prop de la rambla de Sant Isidre, artèria comercial i centre vital d'Igualada. Cap a l'alberg continuem de front pel carrer Sant Bartomeu i al fons prenem unes escales que neixen a la dreta. Després d'un carreró, girem a la dreta pel carrer de Sant Miquel, un passatge medieval que es trobava dins del recinte emmurallat, que ens situa en el lateral de la superba església de Santa María, del segle XVII, encara que restaurada a la fi del segle XX. Del temple desemboquem en la plaça de l'Ajuntament. Després, de front, per la comercial artèria de L’Argent, carrer de Sant Simplici i la plaça de Sant Joan, que dona pas al carrer de Sant Agustí i posteriorment a l'avinguda d’Angel Guimerá. Just a la dreta de la gasolinera es troba el carrer Prat de la Riba. En el número 47 es troba el alberg (atenció perquè l'alberg es troba tancat temporalment, consultar disponibilitat per telèfon, nota 2022) (Km 27,2).