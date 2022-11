Etapa de Montserrat a Igualada

El itinerario

Todo un lujo dormir en el albergue de peregrinos de Nuestra Señora, a 727 metros de altitud, junto al monasterio benedictino que cobija a la Moreneta y bajo las moles calcáreas y de silueta caprichosa que forman el Parque Natural de Montserrat. La salida no estaba convenientemente señalizada así que detallamos el itinerario a seguir: pasamos junto al Hostal Abat Cisneros, atravesamos la plaza de Santa María y bajamos por las escaleras situadas junto a la fachada del albergue. Tras ellas continuamos a la izquierda, pasando junto a la Botiga y la cafetería, y avanzamos rectos hacia el aparcamiento. Frente al edificio del Mirador dels Apóstols hay que tomar el camino señalizado como Camí dels Degotalls y Camí de Sant Jaume (Km 0,6). (También existe la posibilidad de quitarnos los kilómetros de carretera que van desde el monasterio hasta Can Maçana siguiendo las indicaciones del GR-172 que desde el monasterio avanza sin peligros a un nivel más alto que la carretera y recorriendo prácticamente la misma distancia) El primer contacto con el Camino Catalán es un bonito paseo entre vegetación mediterránea e incluso atlántica y siempre adornado por un sinfín de azulejos decorados con imágenes marianas. A la altura de la imagen de Santa María de les esglesies de Sant Pere de Terrassa (Km 1,5) hay que desviarse a la derecha por una estrecha senda cerrada por el matorral. Baja rápidamente hasta la carretera BP-1103 (Km 2), situada a 660 metros de altitud. Es la carretera que nos conducirá hasta Can Maçana. Atención, la seguimos hacia la izquierda. Aunque veamos flechas amarillas en la dirección opuesta (sobre todo pintadas en el quitamiedos) no hay que preocuparse porque señalizan la subida a Montserrat, lugar de peregrinación por excelencia en Cataluña. Siempre por asfalto dejamos atrás los puntos kilométricos 7 y 6 para llegar junto a la ermita de Santa Cecilia, de mediados del siglo X y factura visiblemente románica. Hasta 1954 residió aquí una comunidad de monjas benedictinas y junto al templo se encuentra el refugio de Santa Cecilia, propiedad de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. El conjunto corresponde al municipio de Marganell, en la comarca del Bages (Km 3,8). Cerca de la ermita hay un poste indicador que señala el acceso al GR-172, un sendero de gran recorrido que también lleva a Can Maçana. El trazado de este GR avanza sobre la carretera y es una alternativa mucho más exigente que el itinerario oficial del Camino Catalán, que continúa por el asfalto. Nosotros seguimos por el arcén de la BP-1103 y admirando las cumbres redondeadas y el encinar litoral del Parque Natural. Pasado el punto kilométrico 2 dejamos a un lado el área de descanso del Malniu (Km 7,8). Tan sólo restan un par de kilómetros hasta el coll de Can Maçana, donde se encuentra la antigua venta también conocida como Casa Martí. En el cruce de carreteras seguimos a la izquierda, en dirección Barcelona – Lleida. A su vera hay un merendero perfecto para hacer la primera parada del día (Km 9,7). Retomamos brevemente el arcén de la carretera y a los 50 metros un poste indicador del Camí de Sant Jaume (marca 2 km a Sant Pau de la Guàrdia) nos invita a dejar el asfalto por la derecha. Nos internamos así en una fugaz senda pedregosa que supera un desnivel de 60 metros. El esfuerzo no es prolongado, aunque casi hay que trepar, y arriba se obtiene una reconfortante panorámica de Can Maçana y de las agujas de roca conglomerada. En el alto abandonamos los límites del Parque Natural de la Montaña de Montserrat (Km 10,4). Monte abundante en pino, enebro y brezo nos acompaña en la bajada hasta Sant Pau de la Guàrdia, población que pertenece al municipio de El Bruc (brezo en catalán). Pasamos junto a la iglesia de San Pablo, del XVIII, y al lado del restaurante y hotel El Celler de la Guàrdia (Km 11,8). Abandonamos Sant Pau y seguimos de frente en un cruce de pistas (el indicador azul del Camí de Sant Jaume marca 6 km a Castellolí) para entrar en la Urbanización Montserrat Parc. La atravesamos y rodeamos durante más de un kilómetro por la calle Verge de Montserrat y torcemos finalmente a la derecha por la calle Castellolí (Km 13,5). Tras la urbanización continuamos entre unos pinos y por campo abierto hasta tomar un camino rodeado de colza. Antes de una torreta de vigilancia contra incendios el Camí de Sant Jaume se desliga del GR-172 por la derecha. Llegamos así a la N-IIa, la versión más antigua de la N-II. Descendemos por ella y la abandonamos por la derecha tras la primera curva. El desvío está bien señalizado (indica 3,7 km a Castellolí) y en breve tomamos un camino forestal que sale a nuestra derecha. Este tramo es agradable y desgraciadamente acaba muriendo en la carretera, que nos lleva a cruzar el puente sobre la A-2 o autovía del Nordeste (Km 15,7). Por un camino de tierra y luego asfaltado avanzamos en paralelo a la A-2 hasta Castellolí. En esta población ya hay un albergue municipal que acoge a los peregrinos (ver el apartado observaciones y el listado de albergues de la etapa) (Km 17,6). Atravesamos el núcleo por la avenida de la Unió, donde encontraremos varios bares que ofrecen menú del día. Al final de la población, a nuestra derecha, se encuentra la moderna iglesia de Sant Vicenç, heredera del templo del siglo XVIII que aún sobrevive en un cerro cercano. Por asfalto, entre la A-2 y cultivos de cereal, nos aproximamos a Ca n’Alzina, las Casas de la Alsina (Km 18,9) Tras una fuente, situada bajo la carretera, llegamos a la N-IIa, la cogemos hacia la izquierda para poco después tomar otra pista asfaltada que sube por la derecha (indica 4,7 km a Igualada). Una masía restaurante y el puente sobre la autovía, el cual cruzamos hacia la derecha son los siguientes hitos. Después nos encontramos con Casa Pala y salvamos de nuevo la autovía esta vez hacia la izquierda. Continuamos para salvar por debajo la autovía C-37 para llegar junto a una rotonda del polígono industrial Pla de les Gavarres. (Km 22,1). Entramos en Igualada junto al interminable polígono industrial Pla de les Gavarres. Paciencia porque aún restan 5 kilómetros hasta el albergue de la capital de la Anoia. Después de una gasolinera el itinerario oficial se separa de la N-IIa por la izquierda y toma la C-244. Hacia el centro y el albergue, atravesamos sin pérdida la avenida de Montserrat (cruzando las vías del cercanías), la avenida de Caresmar y la calle de la Soledat hasta desembocar en la plaza del Rei, muy cerca de la rambla de Sant Isidre, arteria comercial y centro vital de Igualada. Hacia el albergue continuamos de frente por la calle Sant Bartomeu y al fondo tomamos unas escaleras que nacen a la derecha. Tras un callejón, giramos a la derecha por la calle de Sant Miquel, un pasaje medieval que se encontraba dentro del recinto amurallado, que nos sitúa en el lateral de la soberbia iglesia de Santa María, del siglo XVII, aunque restaurada a finales del siglo XX. Del templo desembocamos en la plaza del Ayuntamiento. Después, de frente, por la comercial arteria de L’Argent, calle de Sant Simplici y la plaza de Sant Joan, que da paso a la calle de Sant Agustí y posteriormente a la avenida d’Angel Guimerá. Justo a la derecha de la gasolinera se encuentra la calle Prat de la Riba. En el número 47 se encuentra el albergue (atención porque el albergue se encuentra cerrado temporalmente, consultar disponibilidad por teléfono, nota 2022) (Km 27,2).