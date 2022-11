Etapa de Montserrat a Igualada

O itinerario

Todo un luxo durmir no albergue de peregrinos da nosa Señora, a 727 metros de altitude, xunto ao mosteiro benedictino que acubilla a a Moreneta e baixo mólelas calcáreas e de silueta caprichosa que forman o Parque Natural de Montserrat. A saída non estaba convenientemente sinalizada así que detallamos o itinerario a seguir: pasamos xunto ao Hostal Abat Cisneros, atravesamos a praza de Santa María e baixamos polas escaleiras situadas xunto á fachada do albergue. Tras elas continuamos á esquerda, pasando xunto á Botiga e a cafetaría, e avanzamos rectos cara ao aparcadoiro. Fronte ao edificio do Miradoiro dels Apóstols hai que tomar o camiño sinalizado como Camí dels Degotalls e Camí de Sant Jaume (Km 0,6). (Tamén existe a posibilidade de quitarnos os quilómetros de estrada que van desde o mosteiro até Can Maçana seguindo as indicacións do GR-172 que desde o mosteiro avanza sen perigos a un nivel máis alto que a estrada e percorrendo practicamente a mesma distancia)O primeiro contacto co Camiño Catalán é un bonito paseo entre vexetación mediterránea e mesmo atlántica e sempre adornado por unha infinidade de azulexos decorados con imaxes marianas. Á altura da imaxe de Santa María de lles esglesies de Sant Pere de Terrassa (Km 1,5) hai que desviarse á dereita por unha estreita senda pecha pola matogueira. Baixa rapidamente até a estrada BP-1103 (Km 2), situada a 660 metros de altitude. É a estrada que nos conducirá até Can Maçana. Atención, seguímola cara á esquerda. Aínda que vexamos frechas amarelas na dirección oposta (sobre todo pintadas na varanda) non hai que preocuparse porque sinalizan a subida a Montserrat, lugar de peregrinación por excelencia en Cataluña. Sempre por asfalto deixamos atrás os puntos quilométricos 7 e 6 para chegar xunto a a ermida de Santa Cecilia, de mediados do século X e factura visiblemente románica. Até 1954 residiu aquí unha comunidade de monxas benedictinas e xunto ao templo atópase o refuxio de Santa Cecilia, propiedade da Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. O conxunto corresponde ao municipio de Marganell, na comarca de o Bages (Km 3,8).Preto da ermida hai un poste indicador que sinala o acceso ao GR-172, un carreiro de gran percorrido que tamén leva a Can Maçana. O trazado deste GR avanza sobre a estrada e é unha alternativa moito máis exixente que o itinerario oficial do Camiño Catalán, que continúa polo asfalto. Nós seguimos pola beiravía da BP-1103 e admirando os cumes redondeados e o encinar litoral do Parque Natural. Pasado o punto quilométrico 2 deixamos ao carón a área de descanso do Malniu (Km 7,8). Tan só restan un par de quilómetros até o coll de Can Maçana, onde se atopa a antiga venda tamén coñecida como Casa Martí. No cruzamento de estradas seguimos á esquerda, en dirección Barcelona – Lleida. Á súa beira hai un merendero perfecto para facer a primeira parada do día (Km 9,7).Retomamos brevemente a beiravía da estrada e aos 50 metros un poste indicador do Camí de Sant Jaume (marca 2 km a Sant Pau da Guàrdia) convídanos a deixar o asfalto pola dereita. Internámonos así nunha fugaz senda pedregosa que supera un desnivel de 60 metros. O esforzo non é prolongado, aínda que case hai que rubir, e arriba obtense unha reconfortante panorámica de Can Maçana e das agullas de roca conglomerada. No alto abandonamos os límites do Parque Natural da Montaña de Montserrat (Km 10,4). Monte abundante en piñeiro, enebro e brezo acompáñanos na baixada até Sant Pau da Guàrdia, poboación que pertence a o municipio do Bruc (brezo en catalán). Pasamos xunto a a igrexa de San Pablo, do XVIII, e á beira do restaurante e hotel O Celler da Guàrdia (Km 11,8).Abandonamos Sant Pau e seguimos de fronte nun cruzamento de pistas (o indicador azul do Camí de Sant Jaume marca 6 km a Castellolí) para entrar en a Urbanización Montserrat Parc. Atravesámola e rodeamos durante máis dun quilómetro pola rúa Verge de Montserrat e torcemos finalmente á dereita pola rúa Castellolí (Km 13,5). Tras a urbanización continuamos entre uns piñeiros e por campo aberto até tomar un camiño rodeado de colza. Antes dunha torreta de vixilancia contra incendios o Camí de Sant Jaume se desliga do GR-172 pola dereita. Chegamos así á N-IIa, a versión máis antiga da N-II. Descendemos por ela e abandonámola pola dereita tras a primeira curva. O desvío está ben sinalizado (indica 3,7 km a Castellolí) e en breve tomamos un camiño forestal que sae á nosa dereita. Este tramo é agradable e desgraciadamente acaba morrendo na estrada, que nos leva a cruzar a ponte sobre a A-2 ou autovía do Nordeste (Km 15,7). Por un camiño de terra e logo asfaltado avanzamos en paralelo á A-2 até Castellolí. Nesta poboación xa hai un albergue municipal que acolle aos peregrinos (ver as apartado observacións e a listaxe de albergues da etapa) (Km 17,6).Atravesamos o núcleo pola avenida de Uniuna, onde atoparemos varios bares que ofrecen menú do día. Ao final da poboación, á nosa dereita, atópase a moderna igrexa de Sant Vicenç, herdeira do templo do século XVIII que aínda sobrevive nun cerro próximo. Por asfalto, entre a A-2 e cultivos de cereal, aproximámonos a Ca n’Alzina, as Casas da Alsina (Km 18,9) Tras unha fonte, situada baixo a estrada, chegamos á N-IIa, collémola cara á esquerda para pouco despois tomar outra pista asfaltada que sobe pola dereita (indica 4,7 km a Igualada). Unha masía restaurante e a ponte sobre a autovía, o cal cruzamos cara á dereita son os seguintes fitos. Despois atopámonos con Casa Pa e salvamos de novo a autovía esta vez cara á esquerda. Continuamos para salvar por baixo a autovía C-37 para chegar xunto a unha rotonda do polígono industrial Pla de lles Gavarres. (Km 22,1).Entramos en Igualada xunto ao interminable polígono industrial Pla de lles Gavarres. Paciencia porque aínda restan 5 quilómetros até o albergue da capital da Anoia. Despois dunha gasolineira o itinerario oficial sepárase da N-IIa pola esquerda e toma a C-244. Cara ao centro e o albergue, atravesamos sen perda a avenida de Montserrat (cruzando as vías das proximidades), a avenida de Caresmar e a rúa da Soledat até desembocar na praza do Rei, moi preto da rambla de Sant Isidre, arteria comercial e centro vital de Igualada. Cara ao albergue continuamos de fronte pola rúa Sant Bartomeu e ao fondo tomamos unhas escaleiras que nacen á dereita. Tras un canellón, viramos á dereita pola rúa de Sant Miquel, unha pasaxe medieval que se atopaba dentro do recinto amurallado, que nos sitúa no lateral da soberbia igrexa de Santa María, do século XVII, aínda que restaurada a finais do século XX. Do templo desembocamos na praza do Concello. Despois, de fronte, pola comercial arteria de L’Argent, rúa de Sant Simplici e a praza de Sant Joan, que dá paso á rúa de Sant Agustí e posteriormente á avenida d’Angel Guimerá. Xusto á dereita da gasolineira atópase a rúa Prat da Riba. No número 47 atópase o albergue (atención porque o albergue atópase pechado temporalmente, consultar dispoñibilidade por teléfono, nota 2022) (Km 27,2).