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Camiño do Norte Etapa de Güemes a Santander

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Langre Wayve House

Dispoñible sen conexión
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Langre Wayve House

Rúa O Pelambre, 10
Langre

722 843 999

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Anxo Cuevas

Observacións: Ampla terraza con vistas ao mar e á montaña. A praia de Langre queda a 500 metros. Dispomos de bar no mesmo albergue.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
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