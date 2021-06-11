Camiño do Norte Etapa de Güemes a Santander
Rúa O Pelambre, 10
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Langre Wayve House
Dispoñible sen conexión
110
Rúa O Pelambre, 10
Langre
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Anxo Cuevas
Observacións: Ampla terraza con vistas ao mar e á montaña. A praia de Langre queda a 500 metros. Dispomos de bar no mesmo albergue.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
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