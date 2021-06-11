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Iparraldeko Bidea Güemesetik Santanderrera arteko etapa

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Langre Wayve House

Konexiorik gabe erabilgarri
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Langre Wayve House

El Pelbre kalea, 10
Langre

722 843 999

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Angel Cuevas

Oharrak: Terraza zabala, itsasoari eta mendiari begira. Langreko hondartza 500 metrora dago. Ostatua dugu aterpetxe berean.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Güemesetik Santanderrera arteko etapa Etapa 13

Güemesetik Santanderrera arteko etapa

km 20,5
Denbora 03H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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