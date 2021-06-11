Iparraldeko Bidea Güemesetik Santanderrera arteko etapa
El Pelbre kalea, 10
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Langre Wayve House
Konexiorik gabe erabilgarri
110
El Pelbre kalea, 10
Langre
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Angel Cuevas
Oharrak: Terraza zabala, itsasoari eta mendiari begira. Langreko hondartza 500 metrora dago. Ostatua dugu aterpetxe berean.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 13
Güemesetik Santanderrera arteko etapa
km 20,5
Denbora 03H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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