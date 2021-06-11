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Camino del Norte Etapa de Güemes a Santander

Langre Wayve House

Disponible sin conexión
199
13
Langre Wayve House

Calle El Pelambre, 10
Langre

722 843 999

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Ángel Cuevas

Observaciones: Amplia terraza con vistas al mar y a la montaña. La playa de Langre queda a 500 metros. Disponemos de bar en el mismo albergue.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tiempo 03H 15’
Dificultad Baja
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