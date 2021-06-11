Langre Wayve House

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Ángel Cuevas

Observaciones: Amplia terraza con vistas al mar y a la montaña. La playa de Langre queda a 500 metros. Disponemos de bar en el mismo albergue.