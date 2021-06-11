Camí del Nord Etapa de Güemes a Santander
Carrer El Pelambre, 10
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Langre Wayve House
Disponible sense connexió
130
Carrer El Pelambre, 10
Langre
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Ángel Cuevas
Observacions: Àmplia terrassa amb vista a la mar i a la muntanya. La platja de Langre queda a 500 metres. Disposem de bar en el mateix alberg.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Temps 03H 15’
Dificultat baixa
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