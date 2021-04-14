Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
Real 44
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L' abilleiru albergue rural
Dispoñible sen conexión
60
Real 44
Santibáñez de Valdeiglesias
Propiedade do albergue: Eva Sanchez
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Eva
Observacións: Admiten mascotas con cartilla con todas as vacinas e cun plus de 5€ de limpeza.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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