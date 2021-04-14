Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
Real 44
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L' abilleiru alberg rural
Disponible sense connexió
60
Real 44
Santibáñez de Valdeiglesias
Propietat de l'alberg: Eva Sanchez
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eva
Observacions: Admeten mascotes amb cartilla amb totes les vacunes i amb un plus de 5€ de neteja.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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