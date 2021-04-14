Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Real 44
L' abilleiru albergue rural
Disponible sin conexión
712
Real 44
Santibáñez de Valdeiglesias
Propiedad del albergue: Eva Sanchez
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Eva
Observaciones: Admiten mascotas con cartilla con todas las vacunas y con un plus de 5€ de limpieza.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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