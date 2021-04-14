Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
Erreala 44
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L' abilleiru landa-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Erreala 44
Santibañez de Valdeiglesias
Aterpetxearen jabegoa: Eva Sanchez
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva
Oharrak: Maskotak onartzen dituzte, txerto guztiak eta 5 €-ko garbiketa plusa dituztenak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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