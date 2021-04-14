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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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L' abilleiru landa-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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L&#39; abilleiru landa-aterpetxea

Erreala 44
Santibañez de Valdeiglesias

615 269 057

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Eva Sanchez

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva

Oharrak: Maskotak onartzen dituzte, txerto guztiak eta 5 €-ko garbiketa plusa dituztenak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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