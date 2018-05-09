Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba
Akerregi Auzoa (a uns 350 mt do Concello)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Kanpaia Aterpea
Dispoñible sen conexión
3990
Akerregi Auzoa (a uns 350 mt do Concello)
Getaria (Gipuzkoa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana
Observacións: Albergue exclusivo de peregrinos no Camiño de Santiago do Norte.Etapa: Desde San Sebastián 26 km.Desde Orio 12 km.O albergue dispón de bar.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo