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Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa

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Kanpaia Aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
399
0
Kanpaia aterpea

Akerregi auzoa (Udaletxetik 350 bat metrora)
Getaria (Gipuzkoa)

626 637 891

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana

Oharrak: Erromesen aterpetxe esklusiboa Iparraldeko Santiago bidean. Etapa: Donostiatik, 26 km. Oriotik, 12 km. Aterpetxeak taberna dauka.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Zarautzetik Debarako etapa Etapa 3

Zarautzetik Debarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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