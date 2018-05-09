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Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba

Kanpaia Aterpea

Disponible sin conexión
411
36
Kanpaia aterpea

Akerregi Auzoa (a unos 350 mt del Ayuntamiento)
Getaria (Gipuzkoa)

626 637 891

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana

Observaciones: Albergue exclusivo de peregrinos en el Camino de Santiago del Norte. Etapa: Desde San Sebastián 26 km. Desde Orio 12 km. El albergue dispone de bar.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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