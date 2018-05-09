Kanpaia Aterpea

Akerregi Auzoa (a unos 350 mt del Ayuntamiento)

Getaria (Gipuzkoa) 626 637 891 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana

Observaciones: Albergue exclusivo de peregrinos en el Camino de Santiago del Norte. Etapa: Desde San Sebastián 26 km. Desde Orio 12 km. El albergue dispone de bar.