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Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba

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Kanpaia Aterpea

Disponible sense connexió
399
0
Kanpaia aterpea

Akerregi Auzoa (a uns 350 mt de l'Ajuntament)
Getaria (Guipúscoa)

626 637 891

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana

Observacions: Albergui exclusiu de pelegrins en el camí de Sant Jaume del Nord.Etapa: Des de Sant Sebastià 26 km.Des d'Orio 12 km.L'alberg disposa de bar.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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