Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba
Akerregi Auzoa (a uns 350 mt de l'Ajuntament)
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Kanpaia Aterpea
Disponible sense connexió
3990
Akerregi Auzoa (a uns 350 mt de l'Ajuntament)
Getaria (Guipúscoa)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana
Observacions: Albergui exclusiu de pelegrins en el camí de Sant Jaume del Nord.Etapa: Des de Sant Sebastià 26 km.Des d'Orio 12 km.L'alberg disposa de bar.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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