Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Ideas Peregrinas
Porta dá Pía, 1
Tui (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mónica e Silvana
Observacións: IDEAS PEREGRINAS é un albergue localizado en Tui, primeira poboación galega do Camiño Portugués. Conta cunha situación privilexiada a 40 pasos da Catedral de Santa María no corazón da cidade histórica e ademais o Camiño de Santiago pasa xusto pola súa porta.Na planta baixa, está o café con comida saudable cun horario ininterrompido de 7 a 22 h de luns a domingo.Un lugar especial onde o peregrino pode encherse de enerxía!
Camiño Portugués
Etapa de Tui ao Porriño
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo