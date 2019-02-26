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Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño

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Ideas Peregrinas

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Ideas peregrinas

Porta dá Pía, 1
Tui (Pontevedra)

986 076 330, 685 583 310, (667 898 381 whatsapp)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mónica e Silvana

Observacións: IDEAS PEREGRINAS é un albergue localizado en Tui, primeira poboación galega do Camiño Portugués. Conta cunha situación privilexiada a 40 pasos da Catedral de Santa María no corazón da cidade histórica e ademais o Camiño de Santiago pasa xusto pola súa porta.Na planta baixa, está o café con comida saudable cun horario ininterrompido de 7 a 22 h de luns a domingo.Un lugar especial onde o peregrino pode encherse de enerxía!

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui ao Porriño Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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