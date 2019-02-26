Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mónica y Silvana

Observaciones: IDEAS PEREGRINAS es un albergue localizado en Tui, primera población gallega del Camino Portugués. Cuenta con una situación privilegiada a 40 pasos de la Catedral de Santa María en el corazón de la ciudad histórica y además el Camino de Santiago pasa justo por su puerta. En la planta baja, está el café con comida saludable con un horario ininterrumpido de 7 a 22 h de lunes a domingo. Un lugar especial donde el peregrino puede llenarse de energía!