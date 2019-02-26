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Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

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Idees Pelegrines

Disponible sense connexió
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Ideas peregrinas

Porta dona Piula, 1
Tui (Pontevedra)

986 076 330, 685 583 310, (667 898 381 whatsapp)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mónica i Silvana

Observacions: IDEES PELEGRINES és un alberg localitzat en Tui, primera població gallega del Camí Portuguès. Compta amb una situació privilegiada a 40 passos de la Catedral de Santa María en el cor de la ciutat històrica i a més el camí de Sant Jaume passa just per la seva porta.En la planta baixa, està el cafè amb menjar saludable amb un horari ininterromput de 7 a 22 h de dilluns a diumenge.Un lloc especial on el pelegrí pot omplir-se d'energia!

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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