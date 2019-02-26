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Idees Pelegrines
Porta dona Piula, 1
Tui (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mónica i Silvana
Observacions: IDEES PELEGRINES és un alberg localitzat en Tui, primera població gallega del Camí Portuguès. Compta amb una situació privilegiada a 40 passos de la Catedral de Santa María en el cor de la ciutat històrica i a més el camí de Sant Jaume passa just per la seva porta.En la planta baixa, està el cafè amb menjar saludable amb un horari ininterromput de 7 a 22 h de dilluns a diumenge.Un lloc especial on el pelegrí pot omplir-se d'energia!
Camí Portuguès
Etapa de Tui a O Porriño
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