Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Ideia erromesak

Konexiorik gabe erabilgarri
8
0
Ideas peregrinas

Pia-etxea, 1
Tui (Pontevedra)

986 076 330, 685 583 310, (667898381 whatsapp)

home@ideas-erromesak-com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mónica eta Silvana

Oharrak: IDEIA ERROMESAK Tuin, Portugalgo Bideko galiziar lehen herrian, aurkitzen den aterpetxea da. Egoera pribilegiatua du Santa Maria Katedraleko 40 urratsetan hiri historikoaren bihotzean, eta Santiago Bidea bere atetik igarotzen da.Beheko solairuan, kafea dago janari osasungarriarekin, astelehenetik igandera, 7:00etatik 22:00etara.Leku berezi honetan, erromesa energiaz bete daiteke!

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Ideia erromesak

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!