Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Pia-etxea, 1
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Ideia erromesak
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Pia-etxea, 1
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mónica eta Silvana
Oharrak: IDEIA ERROMESAK Tuin, Portugalgo Bideko galiziar lehen herrian, aurkitzen den aterpetxea da. Egoera pribilegiatua du Santa Maria Katedraleko 40 urratsetan hiri historikoaren bihotzean, eta Santiago Bidea bere atetik igarotzen da.Beheko solairuan, kafea dago janari osasungarriarekin, astelehenetik igandera, 7:00etatik 22:00etara.Leku berezi honetan, erromesa energiaz bete daiteke!
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak