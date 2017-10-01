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Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera

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Hostel Surf House Gerra

Dispoñible sen conexión
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Hostel surf house gerra

CA-131, km 29. Estrada de Comiñas a San Vicente de la Barquera
A Revilla, localidade do municipio de San Vicente de la Barquera

627 944 523 e 660 198 187

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rubén

Observacións: Servicio de Bar-Restaurante. Serven almorzos, menús e ceas.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comiñas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comiñas a Unquera

km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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