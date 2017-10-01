Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera
CA-131, km 29. Estrada de Comiñas a San Vicente de la Barquera
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Hostel Surf House Gerra
Dispoñible sen conexión
70
CA-131, km 29. Estrada de Comiñas a San Vicente de la Barquera
A Revilla, localidade do municipio de San Vicente de la Barquera
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rubén
Observacións: Servicio de Bar-Restaurante. Serven almorzos, menús e ceas.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comiñas a Unquera
km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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