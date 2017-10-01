Hostel Surf House Gerra

Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa
CA-131, 29. km. Comillasetik San Vicente de la Barquerarako errepidea
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Konexiorik gabe erabilgarri
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CA-131, 29. km. Comillasetik San Vicente de la Barquerarako errepidea
Revilla, San Vicente de la Barquera udalerriko herria
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Errubena
Oharrak: Ostatu-jatetxe zerbitzua. Gosariak, menuak eta afariak.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 16
Comillas a Unquera etapa
km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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