Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Hostel Surf House Gerra

Konexiorik gabe erabilgarri
7
0
Hostel surf house gerra

CA-131, 29. km. Comillasetik San Vicente de la Barquerarako errepidea
Revilla, San Vicente de la Barquera udalerriko herria

627 944 523 eta 660 198 187

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Errubena

Oharrak: Ostatu-jatetxe zerbitzua. Gosariak, menuak eta afariak.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Comillas a Unquera etapa Etapa 16

Comillas a Unquera etapa

km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi