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Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera

Hostel Surf House Gerra

Disponible sin conexión
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Hostel surf house gerra

CA-131, km 29. Carretera de Comillas a San Vicente de la Barquera
La Revilla, localidad del municipio de San Vicente de la Barquera

627 944 523 y 660 198 187

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rubén

Observaciones: Servicio de Bar-Restaurante. Sirven desayunos, menús y cenas.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comillas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comillas a Unquera

km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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