Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera
CA-131, km 29. Carretera de Comillas a San Vicente de la Barquera
Hostel Surf House Gerra
Disponible sin conexión
76
CA-131, km 29. Carretera de Comillas a San Vicente de la Barquera
La Revilla, localidad del municipio de San Vicente de la Barquera
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rubén
Observaciones: Servicio de Bar-Restaurante. Sirven desayunos, menús y cenas.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comillas a Unquera
km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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