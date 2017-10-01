Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera
CA-131, km 29. Carretera de Cometes a San Vicente de la Barquera
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Hostel Surf House Gerra
Disponible sense connexió
70
CA-131, km 29. Carretera de Cometes a San Vicente de la Barquera
La Revilla, localitat del municipi de San Vicente de la Barquera
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rubén
Observacions: Servicio de Bar-Restaurant. Serveixen desdejunis, menús i sopars.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Cometes a Unquera
km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots