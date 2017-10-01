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Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera

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Hostel Surf House Gerra

Disponible sense connexió
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Hostel surf house gerra

CA-131, km 29. Carretera de Cometes a San Vicente de la Barquera
La Revilla, localitat del municipi de San Vicente de la Barquera

627 944 523 i 660 198 187

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rubén

Observacions: Servicio de Bar-Restaurant. Serveixen desdejunis, menús i sopars.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Cometes a Unquera Etapa 16

Etapa de Cometes a Unquera

km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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