Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Rúa do Cine N3
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Hostel Camiño de Finisterre
Dispoñible sen conexión
50
Rúa do Cine N3
A picota - Mazaricos
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Jose
Observacións: Albergue de categoría 1.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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