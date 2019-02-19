Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Hostel Camiño de Finisterre

Dispoñible sen conexión
5
0
Hostel Camiño de Finisterre

Rúa do Cine N3
A picota - Mazaricos

678 621 047

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Jose

Observacións: Albergue de categoría 1.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Hostel Camiño de Finisterre

Ver todo

Envía túas fotografías!