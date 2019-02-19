Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
N3 zinema-kalea
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Finisterreko bideko ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
50
N3 zinema-kalea
A picota - Mazaricos
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose
Oharrak: 1. kategoriako aterpetxea.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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