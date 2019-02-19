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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Finisterreko bideko ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
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Finisterreko bideko ostatua

N3 zinema-kalea
A picota - Mazaricos

678 621 047

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose

Oharrak: 1. kategoriako aterpetxea.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Honela ikusten dute erromesek Finisterreko bideko ostatua

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