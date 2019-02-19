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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Hostel Camí de Finisterre

Disponible sense connexió
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Hostel Camí de Finisterre

Carrer del Cinema N3
A picota - Mazaricos

678 621 047

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose

Observacions: Alberg de categoria 1.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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