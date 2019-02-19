Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Carrer del Cinema N3
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Hostel Camí de Finisterre
Disponible sense connexió
50
Carrer del Cinema N3
A picota - Mazaricos
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose
Observacions: Alberg de categoria 1.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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