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Hostal Casa Miguel e Sally
Rúa de la Fuente, Num. 28
Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de las Mulas. Ofrecemos traslado gratuíto desde e cara a Mansilla de las Mulas e Reliegos.)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Blanco
Observacións: INCLÚE:- Traslado gratuíto desde/a Mansilla, Reliegos, (a León con recarga ).- Uso da cociña. Almorzo (2€, 4€, 7€, 9€, 10€). Café e té cortesía da casa de 12 a 21 horas .- Opcións de lecer: grellada cuberta, piscina, randeeiras, xogos de mesa, etc.Ademais, pode deixar o seu coche durante mais tempo cun cargo de 2 eur/día, bicicleta 2 eur/día, etc.Opción almorzos: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€Menú comida: 14€, 18€Menú cea: 18€, 22€Dispomos de bar e restaurante paira uso exclusivo dos nosos hóspedes.CONSULTE o mellor prezo que podemos facer paira o seu grupo en función do número de persoas, datas, etc
Camiño Francés
Etapa del Burgo Ranero a León
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