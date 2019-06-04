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Hostal Casa Miguel i Sally
Carrer de la Font, Num. 28
Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de les Mules. Oferim trasllat gratuït des d'i cap a Mansilla de les Mules i Reliegos.)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Blanco
Observacions: INCLOU:- Trasllat gratuït des de/a Mansilla, Reliegos, (a Lleó amb recàrrec ).- Ús de la cuina. Desdejuni (2€, 4€, 7€, 9€, 10€). Cafè i te cortesia de la casa de 12 a 21 hores .- Opcions d'oci: barbacoa coberta, piscina, gronxadors, jocs de mesa, etc.A més, pot deixar el seu cotxe durant mes temps amb un càrrec de 2 eur/dia, bicicleta 2 eur/dia, etc.Opció desdejunis: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€Menú menjada: 14€, 18€Menú sopa: 18€, 22€Disposem de bar i restaurant per ús exclusiu dels nostres hostes.CONSULTI el millor preu que podem fer pel seu grup en funció del número de persones, dates, etc
Camí Francès
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