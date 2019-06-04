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Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó

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Hostal Casa Miguel i Sally

Disponible sense connexió
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Hostal casa miguel y sally

Carrer de la Font, Num. 28
Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de les Mules. Oferim trasllat gratuït des d'i cap a Mansilla de les Mules i Reliegos.)

616 460 673

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Blanco

Observacions: INCLOU:- Trasllat gratuït des de/a Mansilla, Reliegos, (a Lleó amb recàrrec ).- Ús de la cuina. Desdejuni (2€, 4€, 7€, 9€, 10€). Cafè i te cortesia de la casa de 12 a 21 hores .- Opcions d'oci: barbacoa coberta, piscina, gronxadors, jocs de mesa, etc.A més, pot deixar el seu cotxe durant mes temps amb un càrrec de 2 eur/dia, bicicleta 2 eur/dia, etc.Opció desdejunis: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€Menú menjada: 14€, 18€Menú sopa: 18€, 22€Disposem de bar i restaurant per ús exclusiu dels nostres hostes.CONSULTI el millor preu que podem fer pel seu grup en funció del número de persones, dates, etc

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa del Burg Ranero a Lleó Etapa 18

Etapa del Burg Ranero a Lleó

km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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