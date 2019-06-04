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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Casa Miguel eta Sally ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
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Hostal casa miguel y sally

La Fuente kalea, zk. 28
Villanueva de las Manzanas (Mansilla de las Mulastik 6 kilometrora). Mansilla de las Mulastik eta Reliegosetik doan lekualdatzea eskaintzen dugu.)

616 460 673

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Blanco

Oharrak: Gure bezeroek bakarrik erabiltzeko taberna eta jatetxea ditugu. Gosarien aukera: 2 €, 4 €, 7 €, 9 €, 10 € bazkaltzeko menua: 14 €, 16 €, 18 € Afaria: 16 €, 18 €, 22 € Mansilla de las Mulastik/Leonera doan aldatzea (Reliegos eta León, errekarguarekin). Kafea eta tea, eguerdietatik gaueko 9ak arte. denboraldiko igerilekua, barbakoa, zabuak, ohe elastikoa, futbolina, pin pon, futboleko eta baloiko atezaintza, saskibaloia eta baloia, badmintona, eskubaloia, etab. Gure bezeroek bakarrik erabiltzeko taberna eta jatetxea ditugu. KONTSULTATU zure taldearentzat egin dezakegun preziorik onena, pertsona-kopuruaren, daten eta abarren arabera.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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