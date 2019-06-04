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Casa Miguel eta Sally ostatua
La Fuente kalea, zk. 28
Villanueva de las Manzanas (Mansilla de las Mulastik 6 kilometrora). Mansilla de las Mulastik eta Reliegosetik doan lekualdatzea eskaintzen dugu.)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Blanco
Oharrak: Gure bezeroek bakarrik erabiltzeko taberna eta jatetxea ditugu. Gosarien aukera: 2 €, 4 €, 7 €, 9 €, 10 € bazkaltzeko menua: 14 €, 16 €, 18 € Afaria: 16 €, 18 €, 22 € Mansilla de las Mulastik/Leonera doan aldatzea (Reliegos eta León, errekarguarekin). Kafea eta tea, eguerdietatik gaueko 9ak arte. denboraldiko igerilekua, barbakoa, zabuak, ohe elastikoa, futbolina, pin pon, futboleko eta baloiko atezaintza, saskibaloia eta baloia, badmintona, eskubaloia, etab. Gure bezeroek bakarrik erabiltzeko taberna eta jatetxea ditugu. KONTSULTATU zure taldearentzat egin dezakegun preziorik onena, pertsona-kopuruaren, daten eta abarren arabera.
Bide frantsesa
Burgelutik Raneron arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak