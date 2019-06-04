Hostal Casa Miguel y Sally
Calle de la Fuente, Num. 28
Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de las Mulas. Ofrecemos traslado gratuito desde y hacia Mansilla de las Mulas y Reliegos.)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Miguel Blanco
Observaciones: Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. Opción desayunos: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€ Menú comida: 14€, 16€, 18€ Menú cena: 16€, 18€, 22€ Traslado gratuito desde/hacia Mansilla de las Mulas (Reliegos y León con recargo). Cafe y té cortesía de la casa de 12 del mediodia a 9 de la noche. Piscina de temporada, barbacoa, columpios, cama elástica, futbolín, pin pon, portería fútbol y balón, canasta baloncesto y balón, bádminton, balonmano, etc. Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. CONSULTE el mejor precio que podemos hacer para su grupo en función del número de personas, fechas, etc.
Camino Francés
Etapa de El Burgo Ranero a León
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