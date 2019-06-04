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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Hostal Casa Miguel y Sally

Disponible sin conexión
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Hostal casa miguel y sally

Calle de la Fuente, Num. 28
Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de las Mulas. Ofrecemos traslado gratuito desde y hacia Mansilla de las Mulas y Reliegos.)

616 460 673

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Blanco

Observaciones: Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. Opción desayunos: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€ Menú comida: 14€, 16€, 18€ Menú cena: 16€, 18€, 22€ Traslado gratuito desde/hacia Mansilla de las Mulas (Reliegos y León con recargo). Cafe y té cortesía de la casa de 12 del mediodia a 9 de la noche. Piscina de temporada, barbacoa, columpios, cama elástica, futbolín, pin pon, portería fútbol y balón, canasta baloncesto y balón, bádminton, balonmano, etc. Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. CONSULTE el mejor precio que podemos hacer para su grupo en función del número de personas, fechas, etc.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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