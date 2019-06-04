Hostal Casa Miguel y Sally

Calle de la Fuente, Num. 28

Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de las Mulas. Ofrecemos traslado gratuito desde y hacia Mansilla de las Mulas y Reliegos.) 616 460 673 [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Blanco

Observaciones: Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. Opción desayunos: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€ Menú comida: 14€, 16€, 18€ Menú cena: 16€, 18€, 22€ Traslado gratuito desde/hacia Mansilla de las Mulas (Reliegos y León con recargo). Cafe y té cortesía de la casa de 12 del mediodia a 9 de la noche. Piscina de temporada, barbacoa, columpios, cama elástica, futbolín, pin pon, portería fútbol y balón, canasta baloncesto y balón, bádminton, balonmano, etc. Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. CONSULTE el mejor precio que podemos hacer para su grupo en función del número de personas, fechas, etc.