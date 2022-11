Calle de la Fuente, Num. 28

Villanueva de las Manzanas (A 6km de Mansilla de las Mulas. Ofrecemos traslado gratuito desde y hacia Mansilla de las Mulas y Reliegos.) 616 460 673 www.casamiguelysally.es

Propiedad del albergue: (Hostal) Casa Miguel y Sally, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Blanco

Observaciones: INCLUYE: - Traslado gratuito desde/a Mansilla, Reliegos, (a León con recargo ). - Uso de la cocina. Desayuno (2€, 4€, 7€, 9€, 10€). Café y té cortesía de la casa de 12 a 21 horas . - Opciones de ocio: barbacoa cubierta, piscina, columpios, juegos de mesa, etc. Además, puede dejar su coche durante mas tiempo con un cargo de 2 eur/día, bicicleta 2 eur/día, etc. Opción desayunos: 2€, 4€, 7€, 9€, 10€ Menú comida: 14€, 18€ Menú cena: 18€, 22€ Disponemos de bar y restaurante para uso exclusivo de nuestros huéspedes. CONSULTE el mejor precio que podemos hacer para su grupo en función del número de personas, fechas, etc