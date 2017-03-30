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Camiño do Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

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Hospital de peregrinos Santa Ana

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04 hospital de peregrinos santa ana

Ermida de Santa Ana
Pasajes de San Juan

676519309

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pasaxes

Persoa encargada de atender o albergue: Saturnino Telletxea e hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa

Observacións: Durante todo o ano, luns e mércores de 18 a 20 horas, o albergue tamén serve como punto de información da Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa e facilítase información e credenciais aos novos peregrinos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 1

Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

km 27,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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