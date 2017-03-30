Camiño do Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
Ermida de Santa Ana
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Hospital de peregrinos Santa Ana
Dispoñible sen conexión
1540
Ermida de Santa Ana
Pasajes de San Juan
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pasaxes
Persoa encargada de atender o albergue: Saturnino Telletxea e hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa
Observacións: Durante todo o ano, luns e mércores de 18 a 20 horas, o albergue tamén serve como punto de información da Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa e facilítase información e credenciais aos novos peregrinos.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
km 27,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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