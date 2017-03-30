Iparraldeko Bidea Irun-Donostia etapa
Santa Ana baseliza
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Santa Ana erromesen ospitalea
Konexiorik gabe erabilgarri
1540
Santa Ana baseliza
Pasai Donibane
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pasaiako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Saturnino Telletxea eta Gipuzkoako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteko boluntarioak
Oharrak: Urte osoan zehar, astelehen eta asteazkenetan 18:00etatik 20:00etara, aterpetxeak Gipuzkoako Bidearen Lagunen Elkartearen informazio gune gisa ere balio du eta erromes berriei informazioa eta kredentzialak ematen zaizkie.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak