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Iparraldeko Bidea Irun-Donostia etapa

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Santa Ana erromesen ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
154
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04 hospital de peregrinos santa ana

Santa Ana baseliza
Pasai Donibane

676519309

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pasaiako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Saturnino Telletxea eta Gipuzkoako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteko boluntarioak

Oharrak: Urte osoan zehar, astelehen eta asteazkenetan 18:00etatik 20:00etara, aterpetxeak Gipuzkoako Bidearen Lagunen Elkartearen informazio gune gisa ere balio du eta erromes berriei informazioa eta kredentzialak ematen zaizkie.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Irun-Donostia etapa Etapa 1

Irun-Donostia etapa

km 27,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Santa Ana erromesen ospitalea

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