Camino del Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
Ermita de Santa Ana
Hospital de peregrinos Santa Ana
Disponible sin conexión
17234
Ermita de Santa Ana
Pasajes de San Juan
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pasajes
Persona encargada de atender el albergue: Saturnino Telletxea y hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa
Observaciones: Durante todo el año, lunes y miércoles de 18 a 20 horas, el albergue también sirve como punto de información de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y se facilita información y credenciales a los nuevos peregrinos.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
km 27,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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