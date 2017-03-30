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Camino del Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

Hospital de peregrinos Santa Ana

Disponible sin conexión
172
34
04 hospital de peregrinos santa ana

Ermita de Santa Ana
Pasajes de San Juan

676519309

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pasajes

Persona encargada de atender el albergue: Saturnino Telletxea y hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Observaciones: Durante todo el año, lunes y miércoles de 18 a 20 horas, el albergue también sirve como punto de información de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y se facilita información y credenciales a los nuevos peregrinos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 1

Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

km 27,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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