Hospital de peregrinos Santa Ana

Ermita de Santa Ana

Pasajes de San Juan 676519309 Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pasajes

Persona encargada de atender el albergue: Saturnino Telletxea y hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Observaciones: Durante todo el año, lunes y miércoles de 18 a 20 horas, el albergue también sirve como punto de información de la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y se facilita información y credenciales a los nuevos peregrinos.