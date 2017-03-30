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Camí del Nord Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

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Hospital de pelegrins Santa Ana

Disponible sense connexió
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04 hospital de peregrinos santa ana

Ermita de Santa Ana
Pasajes de Sant Joan

676519309

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Passatges

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Saturnino Telletxea i hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa

Observacions: Durant tot l'any, dilluns i dimecres de 18 a 20 hores, l'alberg també serveix com a punt d'informació de l'Associació d'Amics del Camí de Guipúscoa i es facilita informació i credencials als nous pelegrins.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia Etapa 1

Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

km 27,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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