Camí del Nord Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia
Ermita de Santa Ana
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Hospital de pelegrins Santa Ana
Disponible sense connexió
1580
Ermita de Santa Ana
Pasajes de Sant Joan
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Passatges
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Saturnino Telletxea i hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa
Observacions: Durant tot l'any, dilluns i dimecres de 18 a 20 hores, l'alberg també serveix com a punt d'informació de l'Associació d'Amics del Camí de Guipúscoa i es facilita informació i credencials als nous pelegrins.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia
km 27,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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